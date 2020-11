Covid: bimbi tornano in scuola materna,ditta sanifica gratis

(ANSA) - MAIOLATI SPONTINI, 20 NOV - Rientro a scuola, oggi, per le bambine, i bambini, gli insegnanti e il personale della scuola dell'infanzia "Gianni Rodari" di Moie di Maiolati Spontini, dopo la chiusura per quarantena disposta il 7 novembre dal sindaco Tiziano Consoli dell'intero plesso scolastico. Ad attenderli, il regalo generoso di una ditta privata, la Icam di Moie dell'imprenditore Walter Vitali, che ha bonificato tutti gli ambienti a proprie spese. "Un gesto che dimostra grande sensibilità e generosità: un senso di comunità che acquista ancora più valore in un momento difficile come quello che stiamo vivendo", ha scritto il sindaco, in un messaggio di ringraziamento. (ANSA).