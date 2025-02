Studentesse UniBg a Mumbai per studiare globalizzazione

Cinque studentesse della università di Bergamo sono parte del gruppo di studenti internazionali in India per il progetto "In conversation with globalization", programma di didattica integrativa internazionale, in questa edizione focalizzato sugli effetti della globalizzazione nel mondo interconnesso.

Organizzato assieme a Universität Stuttgart (Germania), St.

Xavier's College dell'University of Mumbai (India) e Stellenbosch University (Sudafrica) il progetto nato dieci anni fa, vede da sei UniBg protagonista, con coinvolgimento appunto di cinque studenti selezionati dai corsi di Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale e Planning and management of tourism systems.

Il progetto si è concluso con una settimana a Mumbai, in India, in simultanea con il Festival culturale Stuttgart Meets Mumbai (ieri e oggi) . Per la coordinatrice, prof.ssa Dorothee Heller, gli studenti hanno "approfondito alcune delle sfide per le società in una nuova fase della globalizzazione caratterizzata da sviluppi multiformi, distinguendo tra sviluppi che sono tendenze attuali, transizioni complesse e trasformazioni profonde".



