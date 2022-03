8 marzo: un migliaio di studenti alla manifestazione di Milano

(ANSA) - MILANO, 08 MAR - Sono un migliaio gli studenti che si sono ritrovati oggi in Largo Cairoli, a Milano, per la tradizionale manifestazione dell'8 marzo. Oltre ai classici valori del femminismo e del transfemminismo, il corteo organizzato dal Coordinamento dei collettivi studenteschi, vista l'aggressione russa in Ucraina, ha assunto quest'anno anche un significato pacifista.

A inizio manifestazione un gruppo di studenti è salito sopra una pensilina del tram e ha acceso alcuni fumogeni color arcobaleno come simbolo della pace. Diversi gli striscioni esposti, tra i quali quelli con le frasi "stop war fermate la guerra' e "feminist antiwar resistance".

Dopo aver raggiunto piazzale Cadorna, urlando slogan pacifisti, i partecipanti al corteo si sono fermati per alcuni minuti davanti ad uno sportello UniCredit, accusando l'istituto di finanziare la guerra. La manifestazione si concluderà ai Giardini della Guastalla, dopo essere passata per Largo Augusto.

