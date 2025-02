Studenti indicano la rotta per migliorare la scuola a Genova

La consulta provinciale degli studenti stamani nella sede della Città metropolitana di Genova ha presentato il dossier 'La scuola che vogliamo', un documento che raccoglie dati, analisi e proposte elaborate dagli studenti per migliorare il sistema scolastico.

All'evento erano presenti oltre alla giunta della consulta e numerosi suoi membri provenienti dalle scuole della provincia, diversi rappresentanti istituzionali tra i quali la consigliera metropolitana delegata all'Istruzione e all'Edilizia scolastica Laura Repetto, nonché diversi consiglieri regionali, metropolitani, comunali e municipali, oltre a membri dell'Ufficio scolastico regionale e della Prefettura.

Ad aprire i lavori è stata la presidente della Consulta Eleonora Lintas che ha introdotto le finalità del dossier e il percorso che ha portato alla sua realizzazione, sottolineando l'importanza dello strumento di partecipazione studentesca. Il dossier, frutto di sondaggi e incontri con i rappresentanti degli istituti genovesi, si articola in quattro macro-temi fondamentali. ⁠Diritto allo studio: affronta questioni legate ai costi scolastici, alle barriere all'inclusione e ai problemi di trasporto, proponendo misure come l'ampliamento dei contributi regionali e il potenziamento del trasporto pubblico gratuito per gli studenti. ⁠Edilizia scolastica: analizza le condizioni di molti edifici scolastici e propone un piano di manutenzione preventiva, la creazione di un tavolo permanente sull'edilizia scolastica e la riqualificazione estetica delle scuole.

⁠Benessere psicologico: evidenzia la necessità di sportelli di supporto psicologico adeguati e spazi di aggregazione, per migliorare il benessere degli studenti e favorire un ambiente scolastico più sereno e inclusivo. ⁠Didattica: propone un rafforzamento dell'educazione civica, l'introduzione di un programma strutturato di educazione alla sessualità e affettività e una riforma dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, affinché offrano esperienze formative di qualità.

"La voce degli studenti è essenziale per costruire una scuola più equa, inclusiva e moderna - sottolinea Repetto -. Il dossier presentato oggi rappresenta un lavoro di grande valore, che offre spunti concreti su cui lavorare insieme. La Città metropolitana di Genova continuerà a collaborare con la consulta provinciale degli studenti per rispondere alle esigenze del mondo scolastico e migliorare le condizioni di studio e apprendimento per tutti".



