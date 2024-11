Migliora la qualità delle mense scolastiche a Genova e Savona

È in miglioramento la qualità delle mense scolastiche nei Comuni di Genova e Savona, che si posizionano rispettivamente al 39mo e al 34mo posto nella classifica del '9° Rating dei menu scolastici 2023-2024' presentato alla Camera e pubblicato dall'osservatorio Foodinsider, che ogni anno monitora lo stato del servizio su un campione rappresentativo di circa un terzo delle mense italiane senza considerare al momento i Comuni di Imperia e La Spezia.

Il rapporto attraverso un questionario ad hoc chiamato 'Menù a punti' ha misurato l'equilibrio e la qualità degli alimenti proposti nei menù scolastici. Il Comune di Genova ottiene 115 punti rispetto agli 84 dell'annualità precedente, Savona 123 punti rispetto ai 110 dell'annualità precedente, ma entrambi i principali Comuni liguri sono lontani dalla vetta della classifica guidata dai Comuni di Sesto Fiorentino con 248 punti, Fano e Parma con 243 punti, dietro a città come Bologna con 166 punti, Torino con 142 e Milano con 132, davanti a Comuni come Palermo con 105 punti, Napoli con 101 e Cagliari con 79.

Per quanto riguarda la frutta secca i menù che si caratterizzano per il maggior numero di ingredienti come mandorle, pinoli e noci sono Cremona (mandorle, pinoli), Siena (mandorle, noci, pinoli), Genova (con quattro proposte di pesto a base di pinoli) e Modena (pinoli e mandorle). Nel complesso la maggioranza dei menù scolastici italiani, l'80%, non cita la frutta secca come ingrediente nei menù.

L'indagine mette anche in luce aspetti negativi importanti: aumenta il cibo processato e, secondo quanto riferito da numerosi insegnanti, diminuisce la percentuale di pasto effettivamente consumata. I maggiori consumi si rilevano nelle scuole dove si fa educazione alimentare, dove ci sono le cucine interne, dove i bambini hanno a disposizione più tempo per il pranzo, dove i refettori sono meno rumorosi e, infine, dove la frutta è servita a metà mattina anziché a fine pasto. Poche sono le realtà sensibili al problema del ridotto consumo, come dimostra il fatto che sono rare le attività di monitoraggio degli scarti, rilevazioni che invece secondo Foodinsider sono indispensabili per comprendere e affrontare il fenomeno.



