Severino ai ragazzi, l'unica strada possibile è la legalità

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Questa è la festa dei giovani". Così la vicepresidente della Luiss Guido Carli Paola Severino in occasione della cerimonia conclusiva della VI edizione del Progetto Legalità e Merito. "Questo progetto unisce le istituzioni e i giovani per parlare di legalità - e si rivolge direttamente ai ragazzi - I vertici delle istituzioni dello stato qui presenti non solo hanno firmato il protocollo di intesa ma sono qui con voi e per voi". "Questo è davvero il luogo dove si elabora il futuro - dice citando il ministro dell'Istruzione e del merito Valditara - È il sesto anno che ci troviamo qui e gli ambasciatori della legalità sono triplicati rispetto all'inizio: ragazzi che hanno fatto sacrifici, che hanno borse di studio e che vogliono essere ambasciatori di legalità e di merito. Sono stati poi scelti degli istituiti di luoghi disagiati e degli Ipm, gli Istituti penali minorili, per poterli raggiungere e potergli dire che la via della legalità è l'unica che porta al merito. Le scorciatoie non esistono.

Rimboccatevi le maniche e lavorate". (ANSA).