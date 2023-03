Roma, inaugurato Centro Antiviolenza in un bene sequestrato

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessora alle Pari Opportunità Monica Lucarelli hanno inaugurato stamattina il Centro Antiviolenza 'Palmina Martinelli', in via dei Gozzadini 38, nel quartiere Aurelio, in una struttura confiscata alla criminalità organizzata e ora patrimonio del Campidoglio.

Alla cerimonia era presente anche la presidente del XIII Municipio Sabrina Giuseppetti ed Elisa Ercoli, la presidente di Differenza Donna che gestirà il centro. Palmina, a cui la casa è stata intitolata, era una 14enne di Fasano, in Puglia, che nel 1981 fu arsa viva per aver rifiutato di prostituirsi ma nonostante dal letto di morte avesse indicato i colpevoli essi furono giudicati innocenti e la morte della ragazza considerata suicidio.

Oggi era presente la sorella Mina, che ha condotto una battaglia per la riapertura delle indagini: "Mia sorella - ha detto con commozione - è stata uccisa due volte: dai suoi assassini e dal non essere stata creduta. Non si è suicidata ma è stata uccisa". Tra il pubblico anche i familiari di Rosaria Lopez e Donatella Colasanti, le due ragazze del massacro del Circeo.

"In XIII Municipio non c'era ancora un centro antiviolenza - ha ricordato Ercoli - Abbiamo promesso a Mina che giovani come Palmina non devono perdere più la vita per la loro libertà".

"Aprirlo è stato un lavoro di squadra di tutta la giunta - ha affermato Lucarelli - I passaggi sono complicati, ma noi ci siamo. Servono centri come questi, non c'è uscita dalla violenza senza autodeterminazione". (ANSA).