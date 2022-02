Dopo caso Righi ancora frase sessista prof, è polemica

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Ancora sessismo a scuola da parte di prof. Dopo il caso Righi, dove una docente ha insultato un'alunna colta a fare un video con una maglietta da lei giudicata troppo corta, è polemica sul post su Facebook di un ex prof del liceo romano e ora docente all'Orazio in cui scrive: "Oggi facciamo una preghiera, anche laica, per tutti quelli che mandano le figlie a scuola vestite come tr...". Condanna da parte degli studenti del collettivo dell'Orazio: "nel 2022 e in un contesto scolastico è inaccettabile un così inadeguato uso delle parole, peraltro da parte di un professore, che dovrebbe istruirci e 'aprirci la mente' e invece esprime i suoi pensieri sessisti e retrogradi". Condanna anche l'associazione presidi: il prof rischia fino ad un'azione penale e al licenziamento.

(ANSA).