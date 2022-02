Psicopedagogista, su vicenda RIghi, no al processo mediatico

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "No al processo mediatico, non sono d'accordo. Processare la scuola, processare i ragazzi per un fatto, non è mai corretto. Io che giro le scuole, che vengo dal mondo della scuola so cosa la scuola sta vivendo. I professori, dalla loro parte, non si sentono più legittimati come istituzione dai ragazzi. Questi ultimi, dal canto loro, non riconoscono più la scuola come istituzione. Ma non è colpa di nessuna delle due parti. È la società che dovrebbe riconoscere agli insegnanti tutto il lavoro che fanno e non generalizzare. Al contempo, i ragazzi dovrebbero diventare più consapevoli e dialogare con i docenti". Antonella Elena Rossi, psicopedagogista, commenta così la vicenda che sta interessando in questi giorni il liceo 'Righi' di Roma.

"Quella di oggi- ricorda l'esperta- è una generazione veloce, caratterizzata da un certo tipo di linguaggio. Gli insegnanti appartengono, invece, a una generazione che ha un linguaggio completamente diverso. Mettere insieme questi due registri comunicativi è molto difficile- tiene a sottolineare Rossi- Ed è per questo che la società tutta dovrebbe cominciare a pensare a un ruolo diverso per la scuola che deve tornare al centro, non può essere periferica. I ragazzi devono tornare a considerare la scuola una parte della loro vita, ma anche una grandissima risorsa, non un vincolo. Partendo da questi punti- conclude- potremmo superare questi fatti incresciosi che succedono tutti i giorni nelle scuole, facendo sì che i docenti ritrovino il loro ruolo e che i ragazzi diventino cittadini di domani, responsabili e dialoganti". (ANSA).