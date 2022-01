Scuola: No Dad, Tar sconfessa Regione su gestione pandemia

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - ''La Regione Campania è stata sconfessata in materia di governo della pandemia e infatti il Tar ha eccepito svariate violazioni tra cui quella relativa alla gerarchia delle fonti, del principio di proporzionalità e ragionevolezza, del diritto all'istruzione oltre all'eccesso di potere e violazione di legge''. Così l'Associazione Scuole Aperte commenta la decisione del Tar Campania che ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza regionale e dunque da domani gli alunni delle scuole dell'infanzia, elementari e medie rientreranno in aula.

''Alla Regione - proseguono dall'Associazione - non era bastata la sonora bocciatura delle ordinanze già giudicate illegittime che erano state emesse durante lo scorso anno scolastico quando i bambini campani avevano subito lo stop alla presenza in aula per quasi tutto l'anno. Nonostante ciò, la Regione e il presidente De Luca hanno voluto strafare e sono stati rimandati a settembre''.

Anche Scuole Aperte aveva depositato un ricorso al Tar, depositato dagli avvocati Luciano Butti, Paola Emblema, Giovanni Taddei Elmi e Silvia Brizzi, corredato da una relazione scientifica redatta dalla dottoressa Sara Gandini, contro l'ordinanza del presidente De Luca con cui si rinviava il ritorno in classe al 29 gennaio. (ANSA).