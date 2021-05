Minori: da Napoli ciclo di webinar su protezione dei bambini

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - La sezione San Tommaso d'Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale darà il via, a partire da giovedì 20 maggio, al ciclo di webinar "Diritti e tutela dei minori: profili interdisciplinari" organizzato dal Dipartimento di diritto canonico della stessa Pontificia Facoltà Teologica e dall'Università Giustino Fortunato, con il contributo del Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose della Conferenza Episcopale Italiana.

"Da sempre - sottolinea don Francesco Asti, decano della Pftim - la Dottrina Sociale della Chiesa invoca incessantemente il rispetto della dignità dei minori, chiedendo a gran voce per loro protezione da parte degli ordinamenti giuridici di ogni Paese e riconoscimento del valore sociale dell'infanzia. Queste istanze, che affondano le radici nel Vangelo stesso, sono particolarmente care a Papa Francesco che si è impegnato in tal senso fin dall'inizio del suo pontificato, istituendo anche la Pontificia commissione per la tutela dei minori". "Le attività scientifiche promosse in tema di tutela di minori - dichiara Giuseppe Acocella, Rettore UniFortunato - è tanto più urgente in un periodo come quello in cui viviamo, nel quale imperversano atteggiamenti, anche nelle sedi parlamentari e legislative, che assecondano e sostengono orientamenti sprezzantemente individualistici". (ANSA).