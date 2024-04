Sfida a colpi di latino, a Sulmona 40 per Certamen Ovidianum

Sono più di 40 gli studenti liceali che la mattina di venerdì 12 aprile si cimenteranno nella prova del 23/o Certamen Ovidianum Sulmonense imperniata sulla traduzione, commento e analisi critica di un brano tratto da un'opera di Ovidio. I licei rappresentati sono in totale 20: 12 italiani, in rappresentanza di cinque regioni, otto licei europei di tre nazioni, Austria, Germania e Romania. Il Certamen 2024, si aprirà ufficialmente giovedì 11 alle ore 17.30 presso il Cinema Pacifico con la presentazione del concorso internazionale di latino. Relatrice la professoressa Cristina Vallini. Ospite d'onore l'attore Daniele Pecci che declamerà versi di opere ovidiane unitamente agli studenti del liceo "Ovidio".

Nel pomeriggio di venerdì 12 aprile, al Cinema Pacifico - ore 17 - gli studenti del liceo 'Ovidio' proporranno "Vince Cupidineas sagittas". A seguire le conversazioni sul tema "Ars Amatoria, Remedia Amoris, Medicamina Faciei: tradizioni e traduzioni". Relatori i professori Arturo De Vivo (Università di Napoli "Federico II"); Diego Poli (Università di Macerata); Rossana Valenti (Università di Napoli "Federico II").

Introduzione e conclusioni affidate al professore Domenico Silvestri (Università di Napoli "l'Orientale").

Sabato 13, giornata conclusiva (Cinema Pacifico, ore 17) con lo spettacolo teatrale "Il mutare delle forme in corpi nuovi", interpretato dagli studenti del liceo classico "Ovidio" con la regia di Mario Massari. In chiusura, la rituale premiazione dei vincitori del Certamen Ovidianum Sulmonense.



