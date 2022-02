Scuola: domani manifestazioni in oltre 40 città

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - Domani gli studenti delle superiori torneranno a manifestare contro la scuola-lavoro, dopo la tragica morte di Giuseppe Lenoci durante uno stage. Erano già scesi in piazza lo scorso 28 gennaio. Domani in oltre 40 città sono previsti cortei e presidi. A Torino sono state occupate 45 scuole negli scorsi giorni. Nel mirino della protesta lo sfruttamento in alternanza. Gli studenti chiedono le dimissioni del Ministro dell'Istruzione Bianchi e del Ministro dell'Interno Lamorgese. Il Fronte della Gioventù Comunista, tra i promotori della giornata di protesta, conferma che tutte le iniziative si svolgeranno.

"Non si può morire di scuola-lavoro. Domani tutti in piazza per Lorenzo e Giuseppe - dichiara Simon Vial, responsabile scuola del Fronte della Gioventù Comunista (Fgc) - diciamo no a una scuola che insegna ai giovani che è normale lavorare gratis, senza diritti e sicurezza. Così non si combatte la disoccupazione, si formano nuovi schiavi. Migliaia di studenti stanno alzando la testa e mettono in discussione un sistema basato sullo sfruttamento e orientato al profitto. Il Governo ha saputo rispondere solo con i manganelli della polizia, perché non vuole che l'unità nazionale a guida Draghi venga scossa da migliaia di giovani. Significa che abbiamo colpito nel segno.

Siamo pronti alla mobilitazione in tutta Italia. No alla scuola dei padroni!" Di seguito l'elenco delle manifestazioni nelle principali città: · AREZZO: Piazza della Libertà (Duomo) ore 9.30 · BARI: Piazza Umberto ore 9:30 · BOLOGNA: Piazza Aldrovandi ore 10.00 · BOLZANO: Piazzale Liceo Carducci ore 8.00 · CATANIA: Piazza Roma ore 9.30 · CERIGNOLA (FG): Piazza Della Repubblica ore 10 · COSENZA: Piazza Loreto ore 9.00 · CREMONA: Via Palestro ore 8:00 · DOMODOSSOLA: Piazza Chavez ore 16 · FERMO: Piazza Del Popolo ore 9:00 · FIRENZE: Piazza Adua ore 9.30 · GOZZANO: Galilei ore 16.00 · LECCE: Porta Napoli ore 9:00 · MILANO: Largo Cairoli ore 9:30 · NAPOLI : Piazza Garibaldi ore 9.30 · NOVARA: Piazza Garibaldi (Stazione) ore 9:00 · OMEGNA: Cono ore 16.00 · ORISTANO: Piazza Eleonora d'Arborea ore 9.30 · OSTUNI (BR): Via Giuseppe Di Vittorio ore 8.30 · PARMA : Barriera Bixio ore 9:30 · REGGIO CALABRIA: Piazza Italia ore 9:30 · REGGIO EMILIA : Polo Scolastico ore 8.30 · RIMINI: Arco d'Augusto ore 9.00 · ROMA: Piazza Vittorio ore 10.00 · SALERNO: Piazza Portanova ore 09:00 · SASSARI: Emiciclo Garibaldo ore 10.00 · TARANTO: Piazza Maria Immacolata ore 9:15 · TERAMO: Largo San Matteo ore 9.00 · TORINO: Piazza XVIII Dicembre ore 9.30 · TRENTO: Piazza Fiera ore 8.30 · VARESE : Piazza Montegrappa ore 9:30 · VENEZIA: Piazzale Cialdini ore 9.00 · VERBANIA: Palazzetto ore 16.00 · VICENZA: Piazzale Stazione ore 9.30 (ANSA).