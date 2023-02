'Mi formo con te', aspiranti pizzaioli cucinano per Unicef

(ANSA) - CASERTA, 23 FEB - Si chiama "Mi formo con te" l'iniziativa che l'Antica pizzeria Da Michele in the world e l'Associazione Logos FormAzione, hanno avviato ad Aversa (Caserta) attraverso il proprio corso di pizzaiolo. A partire dalla giornata di ieri mercoledì 22 febbraio, ogni due settimane, i giovani allievi del corso per pizzaioli sforneranno le pizze che verranno donate alle famiglie individuate da Unicef Comitato Campania, in collaborazione con l'Associazione di volontariato Casa della vita e la parrocchia Santa Maria La Nova di Aversa.

Con questa iniziativa, gli allievi del corso si mettono realmente alla prova e la formazione si pone al servizio del territorio, in uno scambio continuo. Da qui il titolo "Mi formo con te" che prevede una serie di appuntamenti, con la collaborazione dell'Unicef Comitato Campania, in cui gli allievi del corso gratuito offerto dalla Michele in the world e dall'Associazione Logos formAzione, si confrontano idealmente con le famiglie e i bambini, i soggetti più esigenti. Le pizze donate sono quelle della tradizione. La marinara, apparentemente semplice, è il vero banco di prova del pizzaiolo. La margherita è la doppia mozzarella, tipica della tradizione de l'Antica Pizzeria Da Michele a Forcella. L'appuntamento diventerà un momento abituale, parte integrante di tutti i futuri corsi, per far comprendere agli allievi il valore del dono e del confronto costante con il territorio, in un'ottica di miglioramento umano, prima ancora che professionale. (ANSA).