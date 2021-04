Arrivano i campi estivi, trekking, fattorie e laboratori

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Dopo oltre un anno di limitazioni sociali e didattica a distanza, i giovani hanno più che mai bisogno di esperienze all'aria aperta, in contatto con i propri coetanei e con la natura.

Insieme al WWF, Oasi Dynamo propone Campi Estivi per ragazzi - in tutta sicurezza.

Situata nel cuore della Toscana, Oasi Dynamo è una riserva naturale affiliata WWF. Caso unico in Italia, rappresenta una perfetta sinergia tra conservazione, gestione, conoscenza e fruizione ambientale, ricerca scientifica e attivismo sociale.

Si tratta di 1000 ettari che sovrastano gli Appennini Pistoiesi, arrivando a toccare i 1.100 metri di altitudine. Qui si organizzano avventure uniche, rivolte a bambini e ragazzi; coniugando bellezza della natura, rispetto per l'ambiente e indimenticabili esperienze di gruppo.

Con programmi specifici dai 7 ai 14 anni, l'Oasi Dynamo experience del WWF è pensata per far vivere ai partecipanti un'esperienza di immersione nella natura, lontano dai rumori, dalle luci e dalla frenesia delle città. Attività che vanno dal trekking a prove di orientamento, dal tree-climbing allo zip-line, e poi ponti tibetani, canoa, fattoria didattica e laboratori naturalistici. Oasi Dynamo propone una settimana di attività per giovani avventurieri. Ogni partecipante sarà immerso nella natura, esplorando la ricca flora e fauna, imparando a leggere le mappe, a seguire i sentieri del bosco e orientarsi sia con il sole che con le stelle. Si visiterà l'azienda agricola Oasi Dynamo, contribuendo a attività di farming. Ci si addormenterà intorno al fuoco, con i rumori del bosco, guardando le stelle e ascoltando gli ululati dei lupi. Si imparerà a costruire rifugi di emergenza con i materiali che la natura può offrire e si la-vorerà sulla propria personalità, entrando in sintonia con la natura.

Per tutte le fasce d'età giovanili, il divertimento farà da sfondo anche a dei momenti forma-tivi che avvicineranno i più curiosi ai temi della biodiversità, della tutela ambientale e al valore delle filiere di prodotto. Oltre ai campi estivi, si organizzano anche gite ed escursioni, team building e programmi didattici per le scuole.

Il sito è: oasidynamo.org (ANSA).