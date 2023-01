Capodanno: Viminale, 180 persone ferite, molti minorenni

(ANSA) - ROMA, 02 GEN - Sono ventidue gli episodi più gravi, in termini di feriti, citati dal Viminale nel report relativo alla notte di Capodanno. Complessivamente sono 180 le persone che hanno riportato lesioni.

A Roma un 17enne ha riportato lesioni alla mano destra con prognosi di 25 giorni, a causa dell'esplosione di un petardo mentre 19enne ha riportato lesioni all'orecchio sinistro. A Napoli un 26enne cittadino malese è stato trasportato in ospedale per la perdita di un dito della mano causata dall'esplosione di un petardo raccolto in strada mentre un 23enne è stato trasportato in ospedale a seguito di una ferita alla gamba destra, causata dallo scoppio di un petardo. Feriti anche Milano (un 21enne ha riportato la semi-amputazione di tre dita di una mano a causa dello scoppio di un petardo), Vercelli, Cremona e Firenze dove un 14enne è stato ricoverato in prognosi riservata per ferite multiple riportate a una mano e a una gamba a causa dello scoppio di un petardo. A Brescia un cittadino di 23 anni pakistano ha riportato l'amputazione di tre dita della mano mentre a Reggio Calabria un 40enne pregiudicato è stato raggiunto da un proiettile vagante ed è ricoverato in prognosi riservata. (ANSA).