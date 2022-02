Green pass: prof atenei, preoccupati per libertà accademica

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Oltre 50 docenti universitari di atenei di tutto il mondo si scagliano contro gli obblighi e il greenpass vigenti in Italia e nel mondo universitario, con una lettera in cui si dicono "scandalizzati" e "particolarmente preoccupati per la libertà accademica" imposti a studenti, docenti e personale. La lettera dei docenti internazionali parte dal presupposto storico dell'università italiana quale garante, da 900 anni, di accoglienza, tutela, libertà e mobilità dei docenti: "proprio per questo motivo la discriminazione nelle università italiane, faro di civiltà per molti, acquista un pericoloso valore simbolico per tutti noi".

La solidarietà internazionale è arrivata da docenti e intellettuali stranieri - delle Università di New York, Cambridge, Melbourne, Buenos Aires, California (Santa Barbara), Amsterdam e di molti altri paesi -, i quali reputano "ingiusta e illegittima la discriminazione sociale introdotta con il green pass che limita molte delle libertà umane fondamentali". I docenti si dicono infatti "scandalizzati che la maggior parte degli organi accademici possano permettere tali discriminazioni".

Tra i firmatari anche la filosofa francese Barbara Stiegler, che in un suo recente testo, La democrazia in pandemia, fa appello allo spirito dell'Università come luogo del dialogo e del dubbio, grazie al quale si potrebbe "rendere questa 'pandemia', ma anche la salute e il futuro della vita, non ciò che sospende, ma ciò che fa appello alla democrazia". "Esprimiamo grande preoccupazione per la gestione dell'emergenza pandemica in atto e per le conseguenze che questa ha già avuto e potrà avere sulla vita della popolazione a partire dal mondo dell'università e della scuola. Siamo particolarmente preoccupati per la libertà accademica che è un pilastro dello Stato di diritto e una manifestazione delle più alte della dignità umana. Libertà accademica significa libertà d'insegnare, di studiare e di apprendere senza alcun tipo di interferenza e di condizionamento", scrivono i 50 docenti nel documento.

"Siamo scandalizzati che la maggior parte degli organi accademici - da quanto ci risulta - possano permettere tali discriminazioni che si traducono anche in discriminazioni socio-economiche se si considera che uno studente, che non possa o non voglia vaccinarsi, ma che intenda seguire le lezioni in presenza (a cui ha diritto), dovrà sostenere una spesa mensile per i tamponi di circa 200 euro. È evidente che solo gli studenti di famiglie abbienti potranno permettersi il "lusso" del diritto allo studio! Per questi motivi condividiamo l'appello dei docenti italiani contro il green pass (https://nogreenpassdocenti.it) e sosteniamo con forza e determinazione i docenti, il personale amministrativo e gli studenti impegnati in questa battaglia di civiltà. Ci auguriamo che questo dispositivo discriminatorio sia abolito il prima possibile", concludono . (ANSA).