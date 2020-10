Covid, Università Marche proseguono didattica in presenza

(ANSA) - ANCONA, 29 OTT - Le quattro Università delle Marche continuano l'attività didattica in presenza. Lo hanno stabilito all'unanimità i rettori degli Atenei nel corso della Riunione del Comitato Regionale di Coordinamento dei Rettori delle Università Marchigiane (Crum), coordinata dal rettore di Camerino Claudio Pettinari. Gli Atenei, è stato detto, hanno adottato una serie di misure per fronteggiare l'emergenza Covid-19 che consentono di poter proseguire nella massima sicurezza lo svolgimento delle attività didattiche anche in presenza, senza dover ricorrere alla sola modalità telematica.

(ANSA).