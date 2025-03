Nasce la Scuola politica 'Piersanti Mattarella'

A distanza di 45 anni dall'atroce assassinio del Presidente della Regione Sicilia, nasce la Scuola di formazione politica "Piersanti Mattarella". La Scuola ha l'obiettivo di formare le nuove generazioni sul piano politico-istituzionale, nel solco dell'esempio del presidente Mattarella e dei valori di cui era autentico interprete e portatore. La complessità del mondo moderno, le tensioni geopolitiche, lo sconvolgimento economico-sociale, le trasformazioni tecnologiche, i cambiamenti climatici, le migrazioni di massa, l'aumento costante dell'astensionismo e la crisi del primato della politica impongono una scelta di campo netta: la chiamata all'impegno.

La partecipazione alla vita pubblica e politica è un dovere, come scriveva il presidente Piersanti Mattarella, derivante dalla considerazione che l'ordine sociale contribuisce allo sviluppo e all'arricchimento della persona. La formazione, in tal senso, risulta una premessa necessaria e irrinunciabile. La Scuola si ispira ai valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, della Dichiarazione Universale dei diritti umani, del popolarismo e del cattolicesimo democratico. Ed è apartitica. Ha, inoltre, l'obiettivo di contribuire a favorire la compiuta ricostruzione della verità storica, oltre che processuale, del mai risolto omicidio del Presidente Piersanti Mattarella, avvenuto il 6 gennaio del 1980.

Chiamato ad assumere il ruolo di presidente, e a coordinarla, è il dottor Paolo Borrometi, giornalista da anni impegnato nel racconto e nella denuncia delle mafie, oltre che nel rispetto e nella tutela dell'articolo 21 della Costituzione. Nel consiglio direttivo si annoverano, tra le altre, le presenze della docente universitaria Antonella Tartaglia Polcini, del dottor Jacopo Grasso e del dottor Gabriele Uva. La Scuola è arricchita da personalità portatrici di esperienze altamente qualificate che formeranno il comitato scientifico. Tra queste, il già Presidente della I sezione della Corte di Cassazione, Antonio Valitutti, il Presidente dell'Associazione "I Popolari" Pierluigi Castagnetti, l'ex Ministro e già Presidente della commissione Antimafia, Rosy Bindi, la consigliera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Consuelo Del Balzo, il Presidente del comitato "DC80" ed ex ministro, Ortensio Zecchino, il Presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, il già Rettore dell'Università del Sannio, Filippo De Rossi, il Presidente dell'Associazione Nazionale Insigniti al Merito della Repubblica, Antonello De Oto, i docenti universitari Liliosa Azara, Francesca Carimini, Paolo Carusi, Elisa D'Alterio, Ida Nicotra, Giovanni Perlingieri, Roberto Virzo, oltre al legale di diverse vittime di mafia, Felice Centineo, al dottor Ennio La Placa ed al dottor Daniele Battista. La formazione sarà rivolta a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, provenienti da ogni area del Paese. Per i privi di mezzi la Scuola provvederà, attraverso delle borse di studio, a sostenere le spese di iscrizione, alloggio e trasporto. Il primo appuntamento della Scuola si terrà nel weekend 23-24-25 maggio a Roma, in occasione del novantesimo compleanno del Presidente Piersanti Mattarella. Il secondo appuntamento, invece, sarà sempre a Roma nel weekend 21-22-23 novembre. Tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione e d'iscrizione sono presenti sul sito www.sfppiersantimattarella.it.



