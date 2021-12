Manovra: Messa, 2 mln in più per l'università

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Voglio ringraziare i parlamentari per il lavoro che, congiuntamente, abbiamo portato avanti in merito alle disposizioni contenute nella legge di bilancio.

Siamo riusciti a consolidare l'impianto delle importanti misure già introdotte dal Governo nel campo dell'università, dell'alta formazione artistica musicale e coreutica e nella ricerca" dice il ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. "Tutto questo è segno dell'impegno condiviso di volere investire in modo stabile negli anni sulla scienza e sulle competenze, dei giovani in modo particolare".

Rispetto al disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre scorso, il testo approvato in via definitiva da Camera e Senato ha previsto l'incremento di 2 milioni di euro per il 2022 del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), destinando queste risorse specificamente al sostegno delle spese sanitarie degli studenti fuori sede e fuori regione che abbiano ISEE inferiore a 20.000 euro.

Sono stati, poi, inseriti una disposizione per sostenere i "cervelli" rientrati in Italia con agevolazioni fiscali, uno stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ognuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Agenzia Erasmus INDIRE e l'assegnazione all'Associazione UNI-Italia - per promuovere insieme al MAECI l'internazionalizzazione del sistema universitario italiano - di 2 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 1 milione di euro per il 2024.