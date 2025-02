Dal 3 marzo al via le prove Invalsi 2025, cominciano i maturandi

Dal 3 marzo cominceranno a tenersi nelle scuole le prove Invalsi 2025. Si parte, come sempre, con i maturandi.



Le rilevazioni nazionali si svolgono in diversi momenti del percorso scolastico e aiutano a comprendere il livello di competenza raggiunto dagli studenti durante l'intero iter formativo scolastico.



I dati provenienti dalle prove restituiscono infatti una panoramica sullo stato di salute del sistema scolastico italiano e mostrano cosa funziona bene e può essere preso a modello e anche cosa non va come dovrebbe e su cui è necessario perciò intervenire.



Le rilevazioni standardizzate - spiegano gli esperti di Invalsi - non servono a dare un voto agli studenti e non sono connesse alle consuete attività di valutazione che i docenti svolgono in aula.



La modalità di somministrazione cambia a seconda del ciclo d'istruzione: nella scuola primaria le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità carta e matita.



La scuola secondaria, invece, utilizza i pc e svolge le prove all'interno di un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale. Questa finestra temporale può essere gestita autonomamente da ciascuna scuola, in funzione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili.



Le classi campione - cioè le classi scelte come rappresentative del sistema scolastico italiano e i cui risultati servono come riferimento - svolgono le prove in giorni specifici definiti a livello nazionale.



Tutti gli allievi sostengono una prova di Italiano e una di matematica; alcuni svolgono anche due prove di Inglese, Reading e listening.

