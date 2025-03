Locatelli, Pordenone propone progetti sempre più innovativi

"Oggi, a Pordenone, è davvero un'occasione straordinaria per parlare di inclusione, valorizzazione delle persone, mondo della disabilità, enti del terzo settore. Una realtà, quella del territorio di Pordenone, che già nel corso del tempo mi è apparsa in fermento, con grandi opportunità e progetti sempre più innovativi". Lo ha detto il ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, a margine della visita ad alcune strutture sanitarie.

"Oggi confermo questa mia sensazione e sono molto contenta di essere qui, perché ogni volta incontro nuove occasioni, nuove opportunità che il territorio mette a disposizione delle persone e delle famiglie", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA