Riccardi, schwa e asterischi non hanno corrispettivo nel parlato

Si è riunita oggi l'Assemblea annuale dei soci della Società Dante Alighieri, con delegati dai Comitati e dalle Scuole di tutto il mondo. L'evento, a dieci anni dalla prima elezione di Andrea Riccardi come Presidente della Società Dante Alighieri, ha accolto oltre 200 partecipanti.

Il Presidente Riccardi, nel suo intervento sulle attività annuali sulla lingua e sulla cultura italiane, ha ricordato le recenti polemiche sull'uso dei segni grafici (schwa) e l'opportunità di evitare ogni forma di discriminazione e sessismo linguistico. Il Presidente ha ricordato inoltre che nel 2021 il Vicepresidente della Dante, Luca Serianni, si era già espresso in tal senso: "i segni grafici (schwa e asterischi) non hanno un corrispettivo nel parlato. E qualunque lingua è in primo luogo una lingua parlata. Pertanto", ha concluso Riccardi, "non vediamo motivo di dover cambiare posizione in merito a un problema così delicato per il presente e per il futuro della lingua italiana, che insegniamo in tutto il mondo. La questione è stata già risolta, per noi, da un linguista così illustre come è stato Luca Serianni e invitiamo pertanto i nostri Comitati a seguire questa chiara presa di posizione".

Tra i successi dell'ultimo anno sono stati citati la crescita della piattaforma Dante.global, che ha raddoppiato il numero dei suoi utenti, e il risultato della recente missione della Fondazione ADASIM (Associazione Dante Alighieri Scuole Italiane nel Mondo) in Bolivia, Cile e Paraguay: alle 46 scuole già aderenti alla Fondazione se ne sono aggiunte quattro, quelle dedicate ad "Arturo dell'Oro" a Valparaíso e Viña del Mar in Cile, il "Colegio Emilio Valenzuela" di Bogotá e la sede di Fernando de La Mora di Asunción. Altre 20 scuole si stanno associando; tra queste il liceo di Istanbul che sarà la prossima tappa di questo felice cammino.

Sono stati confermati in carica dall'assemblea di oggi i consiglieri centrali Edith Bruck, Giuseppe De Rita, Pier Luigi Vercesi, Maria Maddalena Buoninconti e Marco Tarquinio. Il Consiglio è stato inoltre integrato dei nuovi membri Bruno Feltracco e Viviana Ruggero. Confermato anche il collegio dei revisori dei conti, composto da Stefano Pozzoli, Luca Scuriatti e Iacopo Nardini



