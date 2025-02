Al via la valutazione per i dirigenti scolastici, Valditara: 'Momento storico'

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha emanato il decreto di adozione del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, in attuazione delle recenti disposizioni legislative promosse dallo stesso ministro.

"Con questo provvedimento, a decorrere già da questo anno scolastico 2024/2025, la valutazione dei dirigenti scolastici - informa una nota - avverrà tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base degli strumenti e dei dati a disposizione del sistema informativo del Ministero e del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici".

Il procedimento sarà articolato in una fase di assegnazione degli obiettivi, anche di rilevanza regionale, e in una di valutazione, a cura dei direttori degli Uffici Scolastici Regionali, garantendo altresì un eventuale momento di contraddittorio con gli interessati e il ruolo di un organismo di garanzia. Agli esiti della valutazione sarà collegata la retribuzione di risultato.

"Si tratta di un momento storico per il comparto scuola - afferma Valditara - perché il sistema di valutazione ora introdotto, che partirà già da quest'anno, arriva dopo 25 anni di assenza normativa, segnalata più volte a livello istituzionale e dovuta anche ad una forte ostilità culturale. Il nuovo sistema di valutazione consentirà di verificare e accompagnare il raggiungimento dei risultati, al servizio degli studenti e delle famiglie, anche nella prospettiva di una crescita professionale dei dirigenti scolastici, che svolgono una funzione fondamentale per un sistema scolastico sempre più efficiente", conclude il titolare del dicastero di Viale Trastevere.

Il sindacato Dirigentiscuola: 'Ora perequazione'

"Finalmente è stato emanato il decreto sul sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, mettendo fine a 25 anni di resistenze e segnando una svolta epocale per la categoria e per l'intero sistema scolastico italiano. Questo provvedimento rappresenta un traguardo fondamentale per DirigentiScuola, che da sempre si batte per il pieno riconoscimento della dirigenza scolastica, al pari di quella degli altri settori pubblici". Così il sindacato dei presidi DirigentiScuola.

"Le polemiche sollevate nel corso degli anni vengono rispedite al mittente: sono stati i sindacati di comparto, infatti, a ostacolare per un quarto di secolo il riconoscimento della dirigenza scolastica, mantenendola in un limbo che ha compromesso l'efficienza gestionale del sistema scolastico, favorendo esclusivamente logiche di potere sindacale senza alcun reale beneficio per la scuola. Ora, con l'introduzione della valutazione, non esistono più alibi per rimandare la perequazione retributiva: il divario di circa 23.000 euro tra i dirigenti scolastici e quelli del Ministero dell'Istruzione e del merito di pari fascia - nonostante questi ultimi abbiano minori responsabilità - deve essere colmato. Inoltre, questo decreto apre la strada alla valutazione anche del personale dipendente, inclusi docenti e personale Ata, una prospettiva che inquieta chi teme, in modo strumentale, un presunto attacco all'autonomia e alla democrazia scolastica".

"DirigentiScuola accoglie con soddisfazione questo risultato, consapevole della sua piena legittimità normativa e delle implicazioni sistemiche che comporterà per il futuro della scuola italiana", conclude il sindacato.

