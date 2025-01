Scuola: Marconi tra i banchi delle elementari a Roma

L'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, grazie alla collaborazione con Rai Radio Kids nell'ambito del concorso "Marconi: la giovane storia del wireless", ha voluto coinvolgere anche le alunne e gli alunni della scuola primaria, aprendo le porte della storia delle comunicazioni wireless coinvolgendo in maniera attiva tutti i bambini degli istituti partecipanti.

Il progetto, portato avanti dalla direzione generale dell'Usr Lazio, sta riscuotendo ampio successo per la validità degli incontri finora offerti, unendo educazione, arte e innovazione e grazie a questa partnership, circa 500 studenti provenienti da tutte le province del Lazio sono stati iscritti nella categoria Kids del concorso.

Oggi, all''Istituto Comprensivo "Via Boccioni" di Roma, si è tenuto il primo incontro dedicato ai più piccoli con lo spettacolo dal vivo "Big Bang Live". Questo evento, pensato e realizzato per l'occasione, ha saputo mescolare musica, tecnologia e divertimento per coinvolgere i ragazzi in un viaggio unico nel mondo delle comunicazioni, approfondendo la figura di Guglielmo Marconi. Lo spettacolo ha visto la partecipazione speciale di Armando Traverso e dei pupazzi DJ e Krud.

Il direttore generale dell'Usr Lazio, Anna Paola Sabatini, ha spiegato: "Siamo entusiasti di poter collaborare con Rai Radio Kids per questo importante progetto. Grazie a questa sinergia, siamo riusciti a coinvolgere attivamente anche i bambini delle nostre scuole, guidandoli alla scoperta del genio di Guglielmo Marconi. È la dimostrazione che si può educare anche attraverso il gioco".

Il direttore delle Radio digitali, specializzate e podcast Rai, Marco Lanzarone, ha espresso il suo apprezzamento affermando: "Ringrazio il direttore generale dell'Usr Lazio e tutto l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio per averci coinvolto in questa straordinaria iniziativa. Siamo felici di contribuire alla formazione delle nuove generazioni attraverso la nostra offerta radiofonica. Siamo lieti di annunciare il prossimo appuntamento che si terrà il 24 febbraio presso l'Istituto comprensivo 'Ennio Morricone' di Roma."



