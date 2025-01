La nuova maturità, con il 6 in condotta si farà un test di cittadinanza

La prova di cittadinanza per chi ha il 6 in condotta e l'alternanza scuola lavoro necessaria per essere ammessi. Sono le novità della maturità per i ragazzi classe 2006 che inizierà il 18 giugno alle 8.30 col tema di italiano. Gli studenti nella seconda prova affronteranno il Latino al Liceo Classico (lo scorso anno era stato il Greco) e Matematica, nuovamente, al liceo scientifico. Da quest'anno l'Alternanza scuola lavoro (ora nota come Ptco, percorsi trasversali per le competenze e l'orientamento) diventa requisito per l'ammissione all'esame - come prevede una norma del 2017, mai applicata - e chi ha il 6 in condotta agli scrutini dovrà portare un elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale assegnato dal consiglio di classe, testo che sarà al centro dell'esame orale. Una novità, questa, introdotta dalla riforma del voto in condotta voluta dal ministro Valditara, che però non piace al sindacato DirigentiScuola.

"La novità del voto di condotta per la secondaria - afferma il sindacato - sarebbe dovuta entrare nel prossimo anno scolastico, preceduta da un regolamento ministeriale che al momento non c'è. La riforma imporrà alle scuole un cambiamento dei criteri di valutazione. Scuole e studenti non sono pronti". Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara rassicura: "sarà un esame che consentirà a ogni ragazzo di esprimere il meglio di quanto ha appreso negli anni e che terrà conto anche della valutazione del comportamento; il nostro obiettivo è una scuola con standard di qualità sempre più alti, in cui la centralità della persona e la cultura del rispetto sono fondamentali".

Esame di maturità

Matematica sarà seconda materia anche per l'opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; e poi Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all'opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico. Per gli Istituti tecnici: Economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" (Lingua inglese nell'articolazione "Relazioni internazionali per il marketing", Informatica nell'articolazione "Sistemi informativi aziendali") e Lingua inglese per l'indirizzo Turismo; Geopedologia, Economia ed Estimo per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio"; nell'indirizzo "Informatica e telecomunicazioni", Informatica per l'articolazione "Informatica" e Telecomunicazioni per l'articolazione "Telecomunicazioni"; Progettazione multimediale nell'indirizzo "Grafica e comunicazione"; Economia, Estimo, Marketing e Legislazione per le articolazioni "Produzioni e trasformazioni" e "Gestione dell'ambiente e del territorio" degli Istituti agrari (Enologia per l'articolazione "Viticoltura ed enologia"). Le Commissioni d'esame sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e da tre interni all'istituto scolastico. Dopo le prove scritte, il colloquio, "che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente".

