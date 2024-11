La vetrina di una libreria svuotata per #ioleggoperché

A Milano, alla libreria indipendente Punta alla Luna, si è verificato un gesto di straordinaria generosità. Una cliente, che ha preferito rimanere anonima, ha acquistato i 155 libri esposti nella vetrina dedicata a #ioleggoperché, con l'intenzione di donarli tutti alle scuole gemellate con la libreria.

Un gesto che si inserisce nella sfida #svuotaunavetrinaperunascuola, lanciata da AIE per invitare a fare la differenza in questa edizione di #ioleggoperché, acquistando tutti i libri esposti nelle vetrine delle librerie per donarli alle scuole. Un appello che prosegue l'iniziativa "Svuota la vetrina" (@svuota_la_vetrina), ideata da Daniela Nicolò, dopo che lo scorso agosto un cliente misterioso aveva compiuto un gesto simile presso la Libreria Hoepli di Milano.

Prosegue lo slancio per le donazioni di #ioleggoperché, il progetto nazionale di educazione e promozione della lettura organizzato dall'Associazione Italiana Editori (AIE), che invita tutti a recarsi nelle librerie aderenti per donare un libro alle biblioteche delle scuole italiane: dopo il primo fine settimana, che ha visto la partecipazione del Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, tantissimi cittadini hanno risposto all'appello, contribuendo con le loro donazioni. Oggi prende ufficialmente il via anche la tredicesima edizione di BookCity Milano.

Quest'anno, grazie a una nuova sinergia tra questa manifestazione e #ioleggoperché, che si svolgono quasi in contemporanea, le librerie di BookCity diventano un punto d'incontro speciale per lettori, autori, scuole e per tutti coloro che desiderano contribuire alle biblioteche scolastiche. Proseguono le donazioni anche per i 350 asili nido della Lombardia e del Piemonte Orientale (Novara e Verbano-Cusio-Ossola) che partecipano a #ioleggoperchéLAB-NIDI, il progetto realizzato da AIE in collaborazione con Fondazione Cariplo per avvicinare alla lettura i piccolissimi (0-3 anni).



Grazie alla rete capillare delle librerie aderenti, è possibile donare libri per i nidi iscritti, proprio come per #ioleggoperché. L'invito è di recarsi nelle librerie gemellate e donare uno o più libri, contribuendo così alla crescita delle biblioteche dei nidi e a promuovere l'amore per la lettura fin dai primissimi anni.

Ultimo slancio per il sostegno del mondo del calcio, con un appuntamento imperdibile: sabato 16 e domenica 17, 30 stadi della Lega Serie C e, per la prima volta, 5 della Serie A Femminile vedranno i calciatori e le calciatrici scendere in campo con un libro in mano, in un gesto simbolico pensato per ispirare lettori di tutte le età. Per il settimo anno consecutivo, la storica serie televisiva Un posto al sole, prodotta da Rai Fiction e Fremantle in collaborazione con il Centro di Produzione Rai di Napoli, sostiene la campagna di donazioni #ioleggoperché, coinvolgendo i suoi protagonisti.

Nei giorni scorsi sono andate in onda due puntate (6 novembre e 11 novembre) in cui è stato inserito il messaggio della campagna, promossa anche su Radio Golfo 99, la radio ufficiale della serie. Per la prima volta, inoltre, i libri di una biblioteca scolastica sono diventati parte del dialogo tra Manuel, giovane protagonista, e sua mamma Rosa, dando così un volto concreto all'importanza della lettura nelle scuole.



