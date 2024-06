Bianca Piergentili nuova coordinatrice Rete studenti medi Lazio

Si è svolto il VI Congresso regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio.

Bianca Piergentili è la neo eletta coordinatrice della Rete degli Studenti Medi del Lazio. "E' un momento importante - ha detto - un punto di ripartenza dopo aver l'aggressione fascista ai nostri militanti, dopo il silenzio di Giorgia Meloni e del suo governo. Partiamo da qui, contro un governo nazionale e regionale che non ci ascoltano, per continuare ad essere opposizione e difendere i diritti degli studenti e delle studentesse".

Oltre a lei, sono stati eletti nell'esecutivo Giulia Mingozzi, come responsabile dell'organizzazione, Aurora Iacob, Simone Montori, Gabriele Tucci e Pietro Clementelli.



