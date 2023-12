Studenti a Regione, servono investimenti, per ora solo tagli

La Rete degli Studenti Medi del Lazio chiede un incontro al presidente Rocca e l'assessore Schiboni "per avere investimenti seri e strutturali per studenti e studentesse nella legge di bilancio regionale che si voterà oggi.

Sulla legge di bilancio si leggono più di 500 mila euro di tagli sulle politiche giovanili", dicono i ragazzi.

"Partendo dal depotenziamento del servizio della Lazio Youth Card, che lancia un segnale molto chiaro", afferma Tullia Nargiso, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi del Lazio, che dichiara: "La Regione voterà in queste ore il bilancio regionale, si deciderà quali sono le priorità. Da quando questo governo regionale si è insediato non si è fatto altro che disinvestire su tutte le necessità della nostra generazione".

Sui trasporti il Comune di Roma ha fatto un primo passo avanti, l'abbonamento per gli studenti e le studentesse da quest'anno costa solo 50 euro. In Regione è stata approvata una mozione simile, che amplierebbe a tutti gli under 19 del Lazio la possibilità di usufruire del trasporto pubblico regionale in maniera gratuita, ma che è rimasta in sospeso poiché ancora non sono stati stanziati i fondi necessari. Chiediamo che questa misura sia finanziata all'interno del bilancio che si sta discutendo in queste ore.

Se il diritto allo studio è davvero una priorità allora non si può, come si sta facendo, finanziare le scuole private e invece continuare a portare avanti il progetto del dimensionamento scolastico. Accorpare le scuole è il contrario di quello che ci serve. Da quando questo governo regionale si è insediato non si è fatto altro che disinvestire su tutte le necessità della nostra generazione. La Regione è ancora in tempo per fare un passo indietro e ascoltare le nostre proposte, le nostre necessità", conclude.



