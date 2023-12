Rete studenti Lazio e Flc Cgil, gite siano accessibili a tutti

Dal 1 luglio è obbligatoria la qualificazione delle stazioni appaltanti per i viaggi d'istruzione: potranno appaltare opere pubbliche d'importo superiore ai 500mila euro e acquistare beni e servizi sopra i 140mila euro, solo gli enti e le amministrazioni che saranno qualificati per farlo, in base al personale disponibile, alle competenze acquisite, alla professionalità dimostrata, rendendo complicato e di fatto impossibile organizzare viaggi d'istruzione e uscite didattiche.

Ad aggravare questa situazione vi sono anche i costi esorbitanti arrivando fino a 990 o 1000 euro in alcuni casi, rendendo molto complicata la partecipazione da parte del corpo studentesco quando invece i viaggi d'istruzione rappresentano parte integrante della didattica.

A ricordarlo è la Flc-Cgil di Roma e del Lazio e la Rete degli Studenti Medi del Lazio che chiede una deroga di questa legge.

"Vogliamo che all'interno delle scuole i viaggi di istruzione siano garantiti e accessibili per ogni studente e studentessa e che le scuole abbiamo gli strumenti adeguati per poterli organizzare", sostengono.



