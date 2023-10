Next generation fest, tra gli ospiti anche Matteo Paolillo

C'è anche Matteo Paolillo, protagonista di 'Mare fuori' e disco di platino per la sigla della serie tv tra gli ospiti del Next generation fest, l'evento per la Generazione Z organizzato da Regione Toscana e Giovanisì sotto l'alto patrocinio del Parlamento Europeo, in programma il 21 ottobre, dalle 10 alle 23, al Teatro del Maggio di Firenze.

Quattro le sessioni del festival, oltre 60 gli speaker e gli ospiti tra interviste, speech e performance: dallo spettacolo alla tv, star del web e dei social, personalità istituzionali saranno presenti alla manifestazione che celebra il 75/o della Costituzione, si inserisce nella programmazione dell'Anno europeo delle competenze promosso dalla Commissione europea ed è finanziata interamente dal ministro dello Sport e dei giovani attraverso il dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio civile universale. La lista va da Ermal Meta a Aurora Ramazzotti e Claudio Bisio, da Elena D'Amario a Alessandro Borghese, da Giuseppe Mandrake Ninno a Cartoni morti e Factanza, da Carlotta Vagnoli e Michela Giraud a Leo Gassman, Olly e Gianmaria e Sethu, Sammy Basso e Pierluigi Pardo, fino al tech guru Alec Ross, dal presidente della Toscana Eugenio Giani al ministro dello Sport Andrea Abodi. Sul palco anche le testimonianze delle Associazioni Guarnieri e Valdisseri. A condurre Veronica Maffei, Gabriele Vagnato e Valentina Vignali.

Tra gli stand quello della Regione Toscana per ricevere informazioni anche sulle opportunità finanziate dai fondi europei, dell'Azienda per il diritto allo studio universitario e uno spazio dedicato al sistema toscano degli Istituti tecnologici superiori. Ci sarà poi l'Ngf Job dove ragazzi precedentemente selezionati dai Centri per l'impiego potranno tenere colloqui con aziende che offrono occupazione. "Abbiamo registrato un'adesione altissima - spiega Giani - siamo pronti ad ascoltare questa Generazione e a far conoscere ciò che la Toscana offre per la loro crescita, la loro autonomia, il loro protagonismo. Sarà un lunga maratona": "La Regione desidera ringraziare tutti gli speaker che con generosità contribuiscono a rendere questa giornata straordinaria per i giovani, prestando il loro talento senza alcuna forma di compenso".



