Frosinone, scongiurati tagli asilo nido, 'Comune in campo'

È stato scongiurato il taglio di un quarto dei 60 posti nell'asilo nido Pollicino di Frosinone: dovevano essere ridotti a 45 a causa dei costi e del nuovo meccanismo tariffario introdotto dalla Regione Lazio nel 2021. A garantire che il numero invece resterà invariato è stato questa mattina il sindaco Riccardo Mastrangeli.

"L'amministrazione - ha spiegato il sindaco - ha messo in campo tutte le risorse disponibili per garantire il servizio al maggior numero possibile di famiglie". I problemi e la necessità di tagliare 15 posti era legata al nuovo meccanismo tariffario imposto dalla Regione due anni fa e recepito tramite delibera di giunta dal Comune di Frosinone. Il problema sta nel fatto che il Comune ha il bilancio approvato ma il nuovo meccanismo deve ri quantificare il rimborso che la regione deve girare ai Comuni.

L'ipotesi quindi era quella di sopprimere un quarto dei posti, abbassando le spese e facendole rientrare nella somma definita in Bilancio.

"Siamo riusciti a scongiurare questa misura - ha annunciato oggi il sindaco - grazie all'impegno della giunta e dell'amministrazione tutta che hanno lavorato per recuperare le somme necessarie per dare continuità al servizio, garantendo così i 60 posti".

L'ufficio scolastico provvederà, in questi giorni, a contattare le 15 famiglie che erano state collocate provvisoriamente in lista d'attesa nella graduatoria di accesso al servizio.



