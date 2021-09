11/9: a Trieste custodito frammento Twin Towers

(ANSA) - TRIESTE, 11 SET - "Oggi ricorre l'anniversario dell'11 settembre 2001. Trieste fu la prima città in Italia a dedicare una piazza alle vittime di quella terribile giornata di vent' anni fa, a Barcola. Successivamente l'ambasciatore americano in Italia dell'epoca, Melvin Sembler, ci regalò un frammento delle Twin Towers che abbiamo collocato all'ingresso del Comune, assieme a una targa che ricorda quel tragico avvenimento". Lo ha detto il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza in un intervento riportato dal quotidiano cittadino Il Piccolo oggi in edicola, in occasione del ventennale dell'11/9.

L'intitolazione della piazza di Barcola all'11 settembre 2001 fu voluta dalla locale sezione del World Trade Centers Association (Wtca), come ricorda Cristina Sbaizero, ceo del World Trade Center Trieste, "la nostra associazione ricorda ogni anno gli eventi di quel giorno che segnò il mondo intero, attraverso la partecipazione a iniziative di promozione economica del territorio del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito di eventi organizzati da altri World Trade Center nel mondo".

(ANSA).