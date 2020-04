Gratteri: 'Con l'aumento della pandemia rischio delle mafie aumenta'

Vista la sua proattività contro le mafie in campo italiano ma soprattutto in campo europeo, se lei potesse avvisare tutti i suoi colleghi europei che cosa direbbe loro?

Direi che che nel momento in cui noi sappiamo che per esempio la ndragheta é molto presente in Germania in vari ambiti come le costruzioni o la ristorazione, e che in paesi come la germania e l´italia dove le attivita di imprenditori e commercianti onesti sono state bloccate per la pandemia non riescono ad andare avanti é ovvio che vari imprenditori potrebbero rivolgersi agli usurai.

A quel punto, il gioco é fatto. Questo perche gli usurai della ndrangheta si presentano inizialmente con interessi bassi perche poi l´obiettivo é quello di rilevare l´attivita commerciale attraverso l´usura e poi farne riciclaggio.

Mentre un usuraio “normale” riesce a fare garanzia dei soldi prestati tramite la richiesta di assegni in bianco per esempio, l´usuraio della ndrangheta non fa questo perche non ha bisogno di garanzie. La ndrangheta sa che la garanzia dell´usurato é la sua vita stessa.

Quindi, apparentemente, il non pretendere “normali” garanzie porta l´usuraio ndranghetista ad essere visto dagli usurati addirittura come piu conveniente. Salvo poi, di li a poco, rendersi conto che non é altro che l´inizio della loro fine come imprenditori.

In questo modo, noi abbiamo una ndrangheta che fa sempre e comunque passi avanti nel territorio. Questo anche perche non é meramente un fatto economico (ovvero quello di rilevare un’attivita commerciale e poi fare riciclaggio); ma anche un problema di immagine e credibilità. In altre parole, le organizzazioni criminali sono presenti e operative mentre le istituzioni stanno ancora a discutere.

In questo modo, mentre lo stato discute questi hanno gia usurato.

Molti hanno addiritura ipotizzato che un attacco delle mafie potrebbe destabilizzare la democrazia. C’é chi invece risponde: sono dei parassiti e non possono vivere senza lo Stato. Lei cosa ne pensa?

La mafia non si sostituira mai allo Stato in senso stretto. Cioe la mafia si nutre del consenso popolare, è tra di noi e si nutre tra di noi, con gli uomini all´interno delle istituzioni. Quindi, le mafie non la vivono come una contrapposizione. Il burocrate, il funzionario, il politico: per le mafie sono degli interlocutori con i quali trovare un punto di incontro.

In un momento di pandemia che preoccupa la popolazione, é esagerato dire che quasi sono una linea di difesa dell´ordine democratico? e che se crolla quello crollano anche le mafie? O é una tesi assurda?

No. Le mafie non crollerebbero. Perche loro intanto vivono anche e sopprattuto di attivita illecite: parliamo di trafficanti di cocaina con un loro mercato. Quindi, anche se dovesse crollare per assurdo l´apparato statale (ma questo non accadrà) loro andrebbero in crisi per quanto riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione nel campo dei servizi ma rimarrebbero sempre i traffici illeciti di droga a garantire gli introiti.

Pandemia e sanità. Sembra quasi che le persone riscoprano solo oggi che la mano della mafia sia sempre state sulla sanita, quella calabrese fra tutte. Qual è il suo punto di vista?

La sanita é stata sempre considerata un campo dove andare a pascolare da parte di vari centri di potere e mafie.

In tutte le regioni il budget piu alto é sempre assegnato alla sanità, per cui é ovvio che ci sia una concentrazione di interessi dato il giro di affari e potere.

Gli interessi non sono solamente nella vendita di prodotti sanitari ma anche nella possibilita di interagire attraverso concorsi, nomine di medici e funzionari. Non é solo un fatto economico, parlare solo dei vantaggi economici sarebbe riduttivo. Quando parliamo di mafie, io faccio riferimento a quel 3-4% di ndranghetisti che sono quei capi che amministrano la loro ricchezza tramite infiltrazioni.

Cosa si sente di dire ai citadini chiusi nelle loro case per l´emergenza della pandemia?

C´è una grande fetta della popolazione che va dalle Valle D`Aosta fino a Pantelleria che vive e che ha vssuto in nero e che soprattutto al centro-sud vive in nero da genrazioni - per esempio a 30 Euro al giorno. Ora quei 30 Euro non ci sono piu. Quindi il capomafia diventa benefattore: si comporta come la croce rossa e quindi una certa fetta della popolazione gli é ben grata – e si ricordera bene anche quando sarà ora di votare.

L ´opinione pubblica non deve lasciarsi andare e rassegnarsi – é un momento di difficolta piu o meno per tutti e dobbiamo resistere perche gia nel mese di maggio la situazione legata al virus comincerà a migliorare. Siamo sempre in pericolo ed é opportuno seguire cio che dicono gli scenziati e non seguire le sciocchezze.