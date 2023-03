Video di Wwf e Maccio Capatonda per il trasporto pubblico

Maccio Capatonda e il Wwf hanno diffuso un video per promuovere l'uso dei mezzi pubblici.



Parodiando lo stile delle pubblicità delle auto, Capatonda magnifica le prestazioni e la funzionalità di un bus di linea.



Alla fine, il comico appare alla guida del mezzo, vestito da tramviere. "Transport the future", è lo slogan che conclude il video, facendo il verso agli spot, "Scegli il trasporto pubblico. Chiedi anche tu una mobilità 100% elettrica".





"La crisi climatica e la perdita di natura sono temi troppo seri per non trattarli con la necessaria ironia, capace di coinvolgere il grande pubblico più di un discorso alle Nazioni Unite - afferma Marcello Macchia, alias Maccio Capatonda -.



Dobbiamo provocare un grande cambiamento, e questo lo possiamo fare a partire dalle nostre azioni quotidiane: il pianeta non si salva da solo. Attraverso il video che ho realizzato insieme al Wwf, vorremmo far capire alle persone che la lotta al cambiamento climatico è cool e l'apporto di ognuno di noi conta, più di quanto si pensi. Le scelte individuali sono uno strumento forte per incidere sulle decisioni economiche e politiche".