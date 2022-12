Dolomiti Paganella Calculator, il software per contenere gli sprechi

Per aiutare l’Altopiano della Paganella a diventare ogni giorno di più una destinazione dove residenti, turisti e natura convivono in equilibrio e nel rispetto reciproco, l'Azienda per il turismo (Apt) presenta “Dolomiti Paganella Calculator”, software elaborato per sostenere gli operatori in un percorso virtuoso verso la sostenibilità.



L’altopiano trentino è la prima destinazione turistica in Italia ad adottare il programma, sviluppato da Terra Institute, in collaborazione con EarthCheck, leader mondiale nella certificazione sostenibile in ambito turistico. Il progetto fa parte di Future Lab 2.0, il nuovo capitolo di Dolomiti Paganella Future Lab, un laboratorio pensato per stimolare il dialogo sui cambiamenti socio-climatici e per elaborare dei modelli di sviluppo coerenti con le sfide attuali.



La piattaforma digitale consentirà agli operatori (dagli hotel ai ristoranti, passando per commercianti e scuole di sci) di misurare e monitorare in tempo reale i costi e i consumi di acqua ed energia, la produzione di rifiuti e le emissioni di carbonio prodotte. Una volta inseriti i dati, il software offrirà all’utente un confronto dei valori rispetto sia ai propri consumi nel tempo (anno su anno o mese su mese) sia, nel pieno rispetto della privacy, alla media degli operatori della stessa categoria, condividendo così informazioni preziose per capire dove e in quale misura sia possibile ridurre costi, consumi ed emissioni, con l’obiettivo di rendere la propria attività sempre più sostenibile. Il software permetterà agli utilizzatori di accedere a un utile report annuale, completo di suggerimenti relativi alle aree da migliorare per raggiungere i propri obiettivi.



“I primi due anni di Future Lab ci sono serviti per immaginare un nuovo modo di vivere e di fare turismo nella nostra comunità. La seconda fase del progetto ha ora l’ambizioso obiettivo di tradurre in pratica i valori condivisi nella nostra Carta dei Valori e da oggi lavoreremo insieme per trasformare le promesse in azioni reali e concrete che contribuiscano a rendere il turismo sull’Altopiano più sostenibile, con benefici tanto per gli ospiti quanto per i residenti”, ha spiegato Luca D’Angelo, direttore dell’Apt Dolomiti Paganella.



A fianco del ”Dolomiti Paganella Calculator" anche una risorsa realizzata a partire dagli obiettivi e dagli ideali condivisi nella Carta dei Valori, stilata nella prima fase del Future Lab: il “Manuale delle Buone Pratiche Sostenibili”. Disponibile in una versione pensata per operatori e una per residenti, si tratta di un vero e proprio vademecum pensato per aiutare a mettere in pratica stili di gestione aziendale e di vita in equilibrio con l’ambiente naturale e con la propria comunità, in un’ottica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica; tanti e tutti diversi i temi trattati: dall’efficienza energetica all’ottimizzazione delle risorse idriche, dai consigli per ridurre gli sprechi alimentari fino a quelli per una corretta gestione dei rifiuti. Il manuale, che sarà distribuito gratuitamente dall’Apt agli abitanti e agli imprenditori del territorio, è stato costruito sia sulla base dell’esperienza maturata e delle ricerche fatte nella prima fase del Future Lab, sia sulla base delle indicazioni date dalle più importanti istituzioni a livello mondiale in tema di sviluppo sostenibile del turismo, come il Global Sustainable Tourism Council (Gstc) e il World Tourism Organization (Unwto).