Nuovo polmone verde a Parma con il bosco urbano 'Margherita'

(ANSA) - BOLOGNA, 08 OTT - Parma si arricchisce di un nuovo polmone verde. E' stato infatti inaugurato il bosco urbano 'Margherita', che accoglie complessivamente 140 tra piante e arbusti. La superficie interessata, vicino via Martiri delle Foibe, è di 2.300 mq, con la piantagione estesa su due parti dell'area: la prima è a ridosso di un parcheggio, la seconda adiacente al capolinea della linea urbana 1.



Il bosco 'Margherita' sorge a ovest del Bosco Urbano 'Parma Mia': questo perché la sua genesi è legata al Patto di collaborazione civica sottoscritto nel 2021 tra il settore cittadinanza attiva, pari opportunità e benessere animale del Comune di Parma e il Consorzio forestale KilometroVerdeParma, proprio per la creazione del bosco urbano 'Parma Mia'.



Interamente finanziato dai cittadini, grazie a una campagna di crowdfunding che nel Natale 2020 permise di raccogliere 25mila euro, il bosco urbano 'Parma Mia' consta di 1.030 alberi su una superficie di 1,6 ettari ed è stato inaugurato nel marzo 2022.



Il bosco urbano 'Margherita' ne rappresenta l'ideale estensione: fondamentale, per la buona riuscita di questo progetto di forestazione, sono stati il coinvolgimento del Consiglio dei cittadini volontari Molinetto, dei residenti del quartiere 'Parma Mia' e l'impegno economico di Conad Centro Nord, che ha coperto i costi dell'intervento. (ANSA).