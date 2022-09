(ANSA) - ROMA, 30 SET - Torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile: dal 4 al 20 ottobre la manifestazione si svolgerà su tutto il territorio nazionale, oltre che a livello internazionale attraverso le sedi diplomatiche italiane, per sensibilizzare il Paese sui temi della sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale. Le principali iniziative organizzate dall'ASviS e dai suoi aderenti durante il Festival e la campagna di comunicazione istituzionale, realizzata in collaborazione con il Dipartimento Informazione Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, verranno presentate venerdì 30 settembre alle 11.30 dai presidenti dell'ASviS Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini, dal vicedirettore Rai Radio Michele Gulinucci, dal Direttore Rai per la Sostenibilità Roberto Natale e dai rappresentanti dei partner del Festival.



Saranno inoltre presentati i risultati di una ricerca sulla conoscenza della sostenibilità da parte degli italiani. (ANSA).