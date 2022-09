Tazzina rovesciata simbolo economia circolare, campagna illy

(ANSA) - TRIESTE, 30 SET - Il caffè è la seconda merce più scambiata al mondo e ha un impatto su economia e ambiente. Ecco perché bere un caffè non può più essere solo una scelta di gusto "ma deve diventare un gesto responsabile verso il Pianeta".



Parte da questo presupposto la campagna di comunicazione #cupsidedown di illy che in occasione del Coffee Day di domani intende "sensibilizzare le persone sull'importanza dell'economia circolare come sistema alternativo al tradizionale modello di economia lineare".



Con #cupsidedown, illycaffè sottolinea "l'esigenza di questo cambio di prospettiva e lo fa proponendo una tazzina rovesciata, una illy Art Collection progettata in collaborazione con l'artista Matteo Attruia. Il capovolgimento dell'iconica tazzina illy è un'azione simbolica che cambia il classico punto di vista del consumatore, con l'obiettivo di favorire un atteggiamento virtuoso ed evidenziare tutta la sostenibilità che c'è dietro un caffè illy". A ottobre nei punti vendita i consumatori "potranno vivere l'esperienza della tazzina capovolta e conoscere, attraverso contenuti ad hoc, l'impatto che piccoli gesti quotidiani possono avere sul Pianeta".



"La tazzina rovesciata è stata pensata per proporre un cambio di prospettiva, un modo diverso di vivere e osservare la nostra quotidianità, partendo da un gesto naturale come quello di bere un caffè illy, che non deve venire apprezzato solo per il suo gusto, ma anche per il valore che genera per le persone e per il Pianeta - spiega Cristina Scocchia, ad di illycaffè - per amplificare l'impatto positivo è necessario stimolare un nuovo modo di pensare all'uso delle risorse che favorisca il passaggio da un modello economico lineare a uno circolare. Collaborando tutti insieme, con senso di responsabilità, possiamo guidare la transazione verso un futuro sostenibile". (ANSA).