Sostenibilità, nel 2021 il mondo non ha fatto progressi

(ANSA) - ROMA, 02 GIU - Per il secondo anno di fila, nel 2021 il mondo complessivamente non ha fatto progressi sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, Sdg), adottati dall'Onu nel 2015 con l'Agenda 2030. Lo rivela il rapporto annuale della Rete per le soluzioni di sviluppo sostenibile (Sdsn), network internazionale di esperti in materia. L'Indice che misura il progresso verso gli SDG è leggermente diminuito nel 2021, per l'impatto della pandemia sugli Obiettivi "Sconfiggere la povertà" e "Lavoro dignitoso e crescita economica" e delle scarse prestazioni sugli Obiettivi "Clima", "Biodiversità" e "Sviluppo urbano sostenibile". (ANSA).