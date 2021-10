Mbda Italia: sprechi alimentari, aderisce a No.W! No Waste

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Mbda Italia "aderisce al progetto NO.W! No Waste";"Ha inaugurato il progetto - spiega un a nota - nella settimana della Giornata mondiale dell'alimentazione promossa dalla Fao (il 16 ottobre), come azione tangibile dell'attenzione che pone al tema dello spreco alimentare e, più in generale, della sostenibilità".



I dipendenti dell'azienda, che per questa iniziativa utilizza la la piattaforma messa a disposizione da Thinkabout, "possono acquistare prodotti alimentari di qualità che rischierebbero di essere sprecati per difetti estetici o di packaging, oppure articoli alimentari prossimi alla scadenza o eccedenze di magazzino, con sconti fino al 50%".



L'azienda (che fa parte della multinazionale Mbda, leader nei sistemi missilistici per la Difesa: j.v. controllata da Airbus, BAE Systems e Leonardo) vuole "contribuire efficacemente allo sviluppo di un'economia circolare e sostenibile e offrire al contempo un'opportunità di risparmio ai propri dipendenti": queste "le leve - sottolinea - che hanno spinto Mbda Italia ad aderire a questo progetto contro lo spreco alimentare". (ANSA).