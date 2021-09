Greenpeace compie 50 anni, prima missione nel 1971

(ANSA) - ROMA, 14 SET - L'associazione ambientalista internazionale Greenpeace domani compie 50 anni.



Il 15 settembre 1971, un gruppo di attivisti salpa per l'isola di Amchitka, al largo dell'Alaska, per fermare un test nucleare statunitense a bordo di un peschereccio. I soldi per noleggiare la barca, battezzata per l'occasione "The Greenpeace", sono stati raccolti con un concerto rock a cui partecipano Joni Mitchell, James Taylor, Phil Ochs e la band canadese Chilliwack.



La missione del gruppo è semplice: condurre l'imbarcazione fino al sito del test e impedire con la loro stessa presenza che la bomba venga fatta esplodere. Nasceva così, mezzo secolo fa, Greenpeace.



L'organizzazione ambientalista ha oggi uffici in più di 55 paesi e 3 milioni di sostenitori in tutto il mondo, ai quali si aggiungono attivisti, cyberattivisti, ricercatori, lobbisti e un numero sempre crescente di alleati.



In Italia, dove è nata nel 1986 - 35 anni fa - l'associazione conta oltre 95 mila sostenitori, circa un milione di cyberattivisti e più di un migliaio di volontari. (ANSA).