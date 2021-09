Legambiente, al via lo Youth Climate Meeting 2021

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Prende il via ufficialmente stasera lo Youth Climate Meeting 2021, la terza assemblea nazionale dei giovani attivisti di Legambiente: da venerdì 10 a domenica 12 settembre, 250 ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia si riuniranno a Roma, nella sede dell'associazione ambientalista di via Salaria, 403, a confronto sui temi della crisi climatica e sull'efficacia delle politiche nazionali e internazionali finora messe in atto per contrastarla.



Quest'anno l'incontro si tiene in vista di altri due appuntamenti cruciali attesi per l'autunno: la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in programma a Glasgow dal 1° al 12 novembre (COP-26), e l'incontro preparatorio alla COP-26 previsto a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre (Pre-COP 26).



Lo Youth Climate Meeting 2021 si inaugura questa sera alle ore 18.00 con la presentazione ai ragazzi delle attività in programma presso la sede nazionale di Legambiente: seguirà quindi un intenso weekend di workshop, discussioni e gruppi di lavoro tematici che si concluderà domenica 12 settembre alle ore 13.30. Tra gli ospiti che interverranno al meeting, quest'anno, anche il portavoce nazionale dei Fridays for Future Italia, Giovanni Mori, il vicepresidente della Croce Rossa Italiana, Matteo Camporeale, e la portavoce della Rete della Conoscenza, Arianna Carmosino.



Momento clou della tre giorni, il flash mob dal claim "Le chiacchiere stanno a zero, le emissioni ancora no", in programma sabato 11 settembre alle ore 16.30 in piazza dell'Esquilino a Roma, che vedrà protagonisti le ragazze e i ragazzi di Legambiente, insieme ai Fridays for Future e ad altre realtà giovanili, per richiamare in maniera originale l'attenzione sugli impegni non mantenuti da parte dai capi di Stato sul clima. (ANSA).