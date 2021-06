G20: Fink, 'green' troppo caro, concentrarsi su tecnologie

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - "Non abbiamo ancora le tecnologie" adeguate per un mondo a zero emissioni nette "a meno che non siamo disposti ad accettare una grande inflazione", in quanto "il 'premio' verde" richiesto per produrre "cemento, acciaio, agricoltura" con tecnologie green "è del 50% più caro degli idrocarburi". Lo ha sottolineato il ceo di Blackrock, Larry Fink, nel suo intervento al 'G20 infrastructure investors dialogue: financing sustainable infrastructure for the recovery'.



Per Fink, i governi del G20 devono concentrarsi "sulla ricerca di nuove tecnologie per trovare soluzioni per processi più economici per creare biocarburante, cemento verde, acciaio verde, agricoltura verde".



"Ci sono voluti 30 anni per abbattere i costi dell'energia solare e del vento e renderli economici come il carbone, non abbiamo altri 30 anni". (ANSA).