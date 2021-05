Svolta vegana a NY, chef Michelin riapre senza carne o pesce

(ANSA) - NEW YORK, 04 MAG - Svolta vegana a Eleven Madison Park: il ristorante newyorchese a tre stelle Michelin dello chef svizzero Daniel Humm avra' un menu esclusivamente a base di piante quando riaprira' a giorni dopo la pandemia. "Non useremo alcun prodotto animale. Ogni piatto sara' creato con vegetali di terra e di mare, assieme a frutta, legumi, funghi e grani", ha detto il cuoco, premiato anche con quattro stelle dal "New York Times" e a volte definito il migliore chef del mondo.



Secondo il sito di notizie "Axios", l'annuncio, assieme ad altri segnali come quello del sito di ricette "Epicurius" che a fine aprile ha smesso di includere nella sua banca dati nuove ricette carnivore, fa capire che negli Usa si sta preparando una nuova "battaglia culturale" il cui target stavolta sara' il consumo eccessivo della carne. Si e' gia' schierata la Fox che di recente, ispirata da una frenesia di affermazioni false in rete, ha rilanciato la bufala che il nuovo piano dell'amministrazione Biden contro il cambiamento del clima limitera' il consumo di carne degli americani.



Per Humm, cosi' come per Epicurius, e' d'altra parte chiaro che l'attuale modello di alimentazione non e' piu' sostenibile.



"Per qualsiasi persona o pubblicazione che vuole inseguire un modo di cucinare piu' 'pulito', eliminare la carne e' il primo passo", scrive il sito di ricette notando che il 15 per cento delle emissioni 'greenhouse' globali vengono dal bestiame e da quanto e' necessario per il suo allevamento e che il 61 per cento di queste emissioni si puo' ricondurre alla carne bovina.



Humm fa pagare salato l'esperienza della cena a Eleven Madison Park: 335 dollari a coperto mancia inclusa. Il prezzo, ha spiegato lo chef al "New York Times", non scendera' perche' gli ingredienti sui piatti costano meno delle carni pregiate, il pesce freschissimo, le ostriche e il caviale che prima del lockdown venivano portati in tavola. A compensare il minor prezzo della materia prima sara' l'aumento di quello della manodopera: "Creare piatti vegani all'altezza delle tre stelle Michelin e' un lavoro che richiede altissime qualita' e pazienza". (ANSA).