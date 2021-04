Da 4 italiani un social network per salvare il pianeta

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Un social network per salvare il pianeta. Quattro giovani italiani hanno creato Greenaetwork, un social network dedicato alla sostenibilità in cui aziende, enti, istituzioni e individui di tutto il mondo comunicano le proprie azioni a tutela della società e del pianeta. Lo rende noto un comunicato in cui si spiega che la piattaforma, nata in California, debutterà il prossimo 20 aprile su produzionidalbasso.it con una campagna di crowdfunding ricca di partner, contenuti e sorprese.



Nel presentare progetto e partner, i fondatori aggiungono che sulla piattaforma digitale i contenuti vengono comunicati attraverso news, eventi, progetti e risultati in linea con l'Agenda 2030 delle Nazione Unite. "Su Greenaetwork, si entra a far parte di una community di utenti attivi e consapevoli che vogliono agire in modo concreto per la tutela della società e del pianeta", spiega la nota.



A dare il via a "un progetto così ambizioso, sarà la campagna di crowdfunding sulla piattaforma produzionidalbasso.it dal prossimo 20 aprile.



Secondo Serena Manoni, co-founder e Cmo (capo del marketing), "si prospettano sei settimane ricche di sorprese, ospiti e contenuti. Non a caso, tra le realtà a supporto dell'iniziativa, trapelano nomi come 'Made In Carcere', l'impresa sociale lanciata da Luciana Delle Donne, nonché promotrice del concetto di Bil 'Benessere Interno Lordo', e 'Green Pea' il nuovo Green Retail Park fondato dall'imprenditore Oscar Farinetti".



Leandro D'Introno, co-founder e responsabile dello Sviluppo Strategico, afferma che "l'amore per il nostro pianeta ci ha spinto a creare una soluzione per diffondere la cultura e l'informazione green, nonché gli sforzi che piccole e grandi organizzazioni compiono ogni giorno a favore dell'ambiente e della società". (ANSA).