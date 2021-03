Recovery: ong ambientaliste, metà vada a decarbonizzazione

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - WWF, Legambiente, Greenpeace, Transport&Environment e Kyoto Club hanno presentato oggi un documento congiunto su cosa si aspettano di vedere nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) sulla lotta al cambiamento climatico e sulla decarbonizzazione.



Le associazioni chiedono che almeno il 50% delle risorse del fondo Next Generation EU (circa 100 miliardi di euro) sia indirizzato a progetti legati alla decarbonizzazione: fonti rinnovabili, efficienza energetica, elettrificazione dei trasporti, conversione dei processi industriali. Secondo le ong nessuna fonte fossile deve accedere ai fondi, come pure la tecnologia di cattura e stoccaggio della CO2 (CCS).



I capitoli di spesa devono essere accompagnati da un programma di riforme per ciascun ambito (rinnovabili, trasporti, efficienza, industria). Si deve favorire l'accesso alla decarbonizzazione e alla transizione energetica per le fasce più deboli della popolazione.



Il PNRR dovrà essere in grado di portare almeno 6.000 MW di rinnovabili elettriche l'anno e dovrà lanciare programmi significativi di efficienza energetica negli edifici pubblici e privati. Alla mobilità urbana e regionale dovranno andare circa 30 miliardi di euro, con l'elettrificazione del sistema dei trasporti e la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica.



Nel settore industriale si chiede di favorire efficienza energetica ed economia circolare, riducendo la quantità di rifiuti prodotti; innovare con l'idrogeno verde, gli accumuli, l'elettrificazione dei trasporti e l'elettromeccanica; impostare la decarbonizzazione di acciaio e cemento.



In ultimo si chiede al governo una consultazione con le associazioni ambientaliste sulle decisioni da prendere. (ANSA).