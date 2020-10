Albergo ai Caraibi, primo al mondo certificato carbon neutral

Un albergo ai Caraibi, primo al mondo ad essere certificato come carbon neutral. Un'azienda brasiliana che ha trovato un modo tecnologico per riutilizzare i grassi della cucina residui per produrre biodiesel. L'Aeroporto di Dallas Fort Worth, il primo a emissioni zero del Nord America, che sta attualmente implementando un'iniziativa per il gas naturale rinnovabile. Il primo team tutto al femminile che lavora a energia solare in Libano per sfidare gli stereotipi di genere nel settore delle costruzioni dominato dagli uomini. Un architetto che sviluppa soluzioni innovative per il paesaggio, rendendo Bangkok più resistente ai cambiamenti climatici.



Infine, in India una delle prime organizzazioni al mondo a utilizzare la potenza del turismo accoppiata con la tecnologia per portare l'energia solare nelle comunità remote. Queste alcune delle tredici iniziative che si sono aggiudicate i Global Climate Action Award 2020 delle Nazioni Unite. Il riconoscimento vuole premiare i migliori esempi di ciò che i cittadini di tutto il mondo fanno per combattere il cambiamento climatico.



"Gli ultimi otto mesi sono stati un incubo per molte persone in tutto il mondo", ha dichiarato Patricia Espinosa, Segretario esecutivo della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC). ''COVID-19 ha cambiato la vita in ogni continente, dalle più grandi città ai villaggi più piccoli - ha aggiunto - Questa è la minaccia più urgente che l'umanità deve affrontare oggi, ma non possiamo dimenticare che il cambiamento climatico è la più grande pericolo a lungo termine che l'umanità deve affrontare". Secondo Espinosa ''la convergenza di queste due crisi ha creato l'opportunità di andare avanti per costruire città e comunità sicure, sane, verdi e sostenibili''. Per il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ''i vincitori del Global Climate Action Award 2020 sono la prova tangibile che l'azione per il clima è in corso in tutto il mondo", e che le soluzioni proposte ''rafforzano il mio appello a una leadership impegnata a lavorare sul cambiamento climatico e per una ripresa verde dalla pandemia di Covid-19''. ''Continuiamo ad andare avanti per costruire un futuro più sostenibile ed equo per tutti" ha concluso Guterres. (ANSA).