Università: laurea magistrale honoris causa a Fulco Pratesi

La laurea magistrale honoris causa in "Biodiversità e Biologia Ambientale" sarà conferita a Fulco Pratesi, ambientalista e fondatore nel 1966 del WWF Italia, di cui è ora presidente onorario venerdì 23 ottobre, alle 15.30, nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri dal Rettore dell'Università degli Studi di Palermo, prof. Fabrizio Micari.



Pratesi nato a Roma nel 1934,è laureato in architettura nel 1960, sposato, quattro figli. Ha progettato numerosi parchi nazionali e riserve naturali in Italia e all'estero. Dal 1992 al 1994 é stato deputato nel gruppo dei Verdi. Dal 1995 al 2005 è stato presidente del Parco Nazionale d'Abruzzo Dirige la rivista "Panda" del WWF e ha diretto per trent'anni la rivista per ragazzi "L'Orsa". Ha scritto numerosi libri: "Il Salvanatura", "Guide alla Natura d'Italia", "Clandestini in città", "Esclusi dall'Arca", "I Cavalieri della Grande Laguna", "Un cane", "Storia della natura d'Italia" e molti altri, alcuni dei quali ha illustrato personalmente. Collabora al "Corriere della Sera " e a "l'Espresso" e ad altre riviste.