Assegnati premi Balzan 2020, attenzione a diritti e ambiente

(SEGUE) - MILANO, 14 SET - Susan Trumbore (Germania/Usa) per 'La dinamica del sistema Terra', Jean-Marie Tarascon (Francia) per 'Sfide ambientali: scienza dei materiali per le energie rinnovabili', Joan Martinez Alier (Spagna) per 'Sfide ambientali: risposte dalle scienze sociali e umane' e Antonio Augusto Cancado Trindade (Brasile) per 'Diritti umani', sono i quattro vincitori dei Premi Balzan 2020.



I nomi sono stati annunciati ai giornalisti a Milano dal presidente del Comitato generale Premi della Fondazione Balzan, Luciano Maiani, con il presidente della Fondazione Balzan 'Premio', Alberto Quadrio-Curzio, anticipando la comunicazione ufficiale, in serata presso la Sala Buzzati della Fondazione Corriere della Sera.



Ciascun premio ha un valore di 750.000 franchi svizzeri (circa 695.000 euro), metà dei quali da destinarsi a progetti di ricerca.



I Premi saranno consegnati a Roma il 19 novembre prossimo dal Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.



